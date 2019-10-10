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Посадові оклади пропонують
встановлювати по-новому

Посадові оклади пропонують встановлювати по-новому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 16:08

Посадові оклади пропонують встановлювати по-новому

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в законопроекті, внесеному профспілками.

Дивися повний текст Посадові оклади пропонують встановлювати по-новому.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 16:08

Тобто тепер роботодавці можуть собі успішно приймати працівників на чверть ставки платити в бюджет аналогічно? Добре держава про себе дбає...
rist1cnum
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 18:35

Самое забавное, что именно профсоюзы слёзно просят уменьшить минимальную зарплату ниже прожиточного уровня.
warlamp
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