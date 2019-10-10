Про це йдеться в законопроекті, внесеному профспілками.
Дивися повний текст Посадові оклади пропонують встановлювати по-новому.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 16:08
Посадові оклади пропонують встановлювати по-новому
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Посадові оклади пропонують встановлювати по-новому.
Додано: Вів 15 жов, 2019 16:08
Тобто тепер роботодавці можуть собі успішно приймати працівників на чверть ставки платити в бюджет аналогічно? Добре держава про себе дбає...
Додано: Вів 15 жов, 2019 18:35
Самое забавное, что именно профсоюзы слёзно просят уменьшить минимальную зарплату ниже прожиточного уровня.
Додано: Сер 16 жов, 2019 09:36
Я не розумію хто буде працювати за 50% мінімальної зарплати? Тобто на менше 2000 на руки.
Напевно тільки міністри, судді і прокурори на таку зарплату погодяться.
Короче, щось мутять.
Додано: Сер 16 жов, 2019 09:44
Если работать с оплатой меньшей минимальной, то даже субсидии не получишь.
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