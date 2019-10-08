RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У податковій розповіли, чи
вплинув на надходження...

У податковій розповіли, чи вплинув на надходження...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 19:23

У податковій розповіли, чи вплинув на надходження...

Пропонуємо до обговорення:
Після переходу Державної податкової служби на використання бюджетних рахунків за міжнародним стандартом номера банківського рахунку (IBAN) не відобразився на обсяги надходжень коштів до бюджетів.

Дивися повний текст У податковій розповіли, чи вплинув на надходження податків перехід на використання IBAN.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91363
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 19:23

Какая разьяснительная работа ? Пришлось ехать на край города что бы выяснить нюансы. Там толпа и все с одним и темже вопросом. Там же не только счет поменялся. В общем все как всегда, но отчитались что все красиво.
Igorten
 
Повідомлень: 3648
З нами з: 01.11.11
Подякував: 31 раз.
Подякували: 1125 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton, MSN [Bot] і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Метро на Троєщину: в КМДА розповіли про перспективи
R2 » Сер 09 жов, 2019 19:31
8 386
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 жов, 2019 08:21
dymonnych
У Мінінфраструктури розповіли, які дороги хочуть зробити...
R2 » Сер 09 жов, 2019 11:27
3 123
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 жов, 2019 17:26
p_a_l
У податковій пояснили причини проблем з реєстрацією...
R2 » Вів 08 жов, 2019 15:15
3 153
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 жов, 2019 08:10
freeze

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.