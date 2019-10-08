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У податковій розповіли, чи вплинув на надходження...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 жов, 2019 19:23
Пропонуємо до обговорення:
Після переходу Державної податкової служби на використання бюджетних рахунків за міжнародним стандартом номера банківського рахунку (IBAN) не відобразився на обсяги надходжень коштів до бюджетів.
Дивися повний текст У податковій розповіли, чи вплинув на надходження податків перехід на використання IBAN
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R2
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Додано: Вів 15 жов, 2019 19:23
Какая разьяснительная работа ? Пришлось ехать на край города что бы выяснить нюансы. Там толпа и все с одним и темже вопросом. Там же не только счет поменялся. В общем все как всегда, но отчитались что все красиво.
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Igorten
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Додано: Вів 15 жов, 2019 20:32
Igorten, людям же не отказались на вопрос ответить? Значит не поспоришь, разъяснительная работа была. Что народ под угрозой штрафов и вообще потери денег, которые будут заплачены не туда, уже научился следить за изменениями, это как бы ожидаемо, но, видимо, не для всех.
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moveton
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