У податковій розповіли, чи вплинув на надходження...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Какая разьяснительная работа ? Пришлось ехать на край города что бы выяснить нюансы. Там толпа и все с одним и темже вопросом. Там же не только счет поменялся. В общем все как всегда, но отчитались что все красиво.
Igorten, людям же не отказались на вопрос ответить? Значит не поспоришь, разъяснительная работа была. Что народ под угрозой штрафов и вообще потери денег, которые будут заплачены не туда, уже научился следить за изменениями, это как бы ожидаемо, но, видимо, не для всех.
Разом з тим, у зв’язку зі зверненням Державної казначейської служби України для забезпечення виконання бюджетних програм в повному обсязі, Національний банк ухвалив рішення про продовження до 12 січня 2020 року можливості заповнення пари реквізитів у документах на переказ коштів.
Тобто включно до 12 січня 2020 року банки прийматимуть до виконання документи на переказ коштів, у яких заповнено або пара реквізитів “Код банку” та “Рахунок”, або рахунок за стандартом IBAN, а з 13 січня 2020 року – виключно рахунок за стандартом IBAN.
Таке рішення передбачено постановою Правління Національного банку України від 26.09.2019 № 118 “Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 28 грудня 2018 року № 162”, що набирає чинності з 02 жовтня 2019 року.