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В Україні запрацює американський сервіс прокату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 жов, 2019 20:46
Пропонуємо до обговорення:
Сервіс з прокату електросамокатів Lime запрацює в Україні в 2020 році.
Дивися повний текст В Україні запрацює американський сервіс прокату електросамокатів
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Додано: Вів 15 жов, 2019 20:46
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