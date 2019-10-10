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В Україні запрацює
американський сервіс прокату...

В Україні запрацює американський сервіс прокату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 20:46

В Україні запрацює американський сервіс прокату...

Пропонуємо до обговорення:
Сервіс з прокату електросамокатів Lime запрацює в Україні в 2020 році.

Дивися повний текст В Україні запрацює американський сервіс прокату електросамокатів.
R2
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vitali_kalinin
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