Про це повідомляє прес-служба МВС.
Дивися повний текст Як планують змінити систему штрафів для водіїв.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 жов, 2019 20:48
Як планують змінити систему штрафів для водіїв
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як планують змінити систему штрафів для водіїв.
Додано: Вів 15 жов, 2019 20:49
Очередная коррупционная "идея".Пять лет аваковских реформ ничего хорошего не принесли,но он этого не понял.
|