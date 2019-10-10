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Як планують змінити
систему штрафів для водіїв

Як планують змінити систему штрафів для водіїв
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 20:48

Як планують змінити систему штрафів для водіїв

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба МВС.

Дивися повний текст Як планують змінити систему штрафів для водіїв.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 20:49

Очередная коррупционная "идея".Пять лет аваковских реформ ничего хорошего не принесли,но он этого не понял.
sena_2008atp
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