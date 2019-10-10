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Як планують змінити
систему штрафів для водіїв

Як планують змінити систему штрафів для водіїв
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 20:48

Як планують змінити систему штрафів для водіїв

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба МВС.

Дивися повний текст Як планують змінити систему штрафів для водіїв.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 20:49

Очередная коррупционная "идея".Пять лет аваковских реформ ничего хорошего не принесли,но он этого не понял.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 04:44

  sena_2008atp написав:Очередная коррупционная "идея".Пять лет аваковских реформ ничего хорошего не принесли,но он этого не понял.

100%
МВД вообще не должно решать какие суммы штрафов, это дело скорее к минфину. Пусть Аваков со своими подчиненными займется безопасностью дорог, например дрючит ответственных за содержание дорог дорожников за почти повсеместное отсутствие нормальной дорожной разметки и колодцы на дорогах. У них и сейчас есть все полномочия выписывать этим ворюгам штрафы за ненадлежащее содержание дорог хоть каждый день. Нет, там чиновники мусорам за такое по рогам могут дать, другое дело простых граждан доить.
Весна пришла?
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 09:27

Какое может быть дорожное движение, когда нет дорог?
Вы не тех щимите?
Ах, да. Те не делятся.
Востаннє редагувалось p_a_l в Сер 16 жов, 2019 09:35, всього редагувалось 1 раз.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 09:32

  EKO написав:Весна пришла?


Вижу картину, отчетливо вижу.
Стоит шоколадный на огороде и держит в руках отростки петрушки. Перед ним на коленях стоит Моника и сажает петрушку. При этом Моника достойно выговаривает - Все як і обіцяв. Саджаю петрушку -
p_a_l
 
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