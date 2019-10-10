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Британія щороку втрачатиме
$35 млрд через перехід на...

Британія щороку втрачатиме $35 млрд через перехід на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 07:40

Британія щороку втрачатиме $35 млрд через перехід на...

Пропонуємо до обговорення:
Британські чиновники заговорили про новий оподаткування для автомобілістів, оскільки масовий перехід громадян на електрокари буде коштувати бюджету величезних збитків.

Дивися повний текст Британія щороку втрачатиме $35 млрд через перехід на електрокари.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 07:40

Судя по метаниям чиновников налог вводили просто чтобы собрать денег побольше, а не на какие-то определённые цели. А теперь опа, дойные коровы побежали куда-то не туда и нужно вернуть их на предыдущее поле. Налоги ради налогов... Какое бессмысленное сооружение...
darkangel
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 09:05

Побори у чистому вигляді... чому ж велосипедистів не "прикріпити податок до часу і місць поїздки", або до пішоходів "прикріпити податок до часу і місця походу", або взагалі до жителів "прикріпити податок до кількості вдихів і видихів"
asperi_2791
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