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Британія щороку втрачатиме $35 млрд через перехід на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 жов, 2019 07:40
Пропонуємо до обговорення:
Британські чиновники заговорили про новий оподаткування для автомобілістів, оскільки масовий перехід громадян на електрокари буде коштувати бюджету величезних збитків.
Дивися повний текст Британія щороку втрачатиме $35 млрд через перехід на електрокари
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R2
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Додано: Сер 16 жов, 2019 07:40
Судя по метаниям чиновников налог вводили просто чтобы собрать денег побольше, а не на какие-то определённые цели. А теперь опа, дойные коровы побежали куда-то не туда и нужно вернуть их на предыдущее поле. Налоги ради налогов... Какое бессмысленное сооружение...
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darkangel
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Додано: Сер 16 жов, 2019 09:05
Побори у чистому вигляді... чому ж велосипедистів не "прикріпити податок до часу і місць поїздки", або до пішоходів "прикріпити податок до часу і місця походу", або взагалі до жителів "прикріпити податок до кількості вдихів і видихів"
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asperi_2791
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