Відкриття ринку землі забезпечить додаткове економічне зростання до 3,5% ВВП щорічно.
Дивися повний текст Ринок землі забезпечить додаткове зростання ВВП у 3,5% щорічно - Милованов.
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Додано: Сер 16 жов, 2019 09:22
Ринок землі забезпечить додаткове зростання ВВП у 3,5%...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ринок землі забезпечить додаткове зростання ВВП у 3,5% щорічно - Милованов.
Додано: Сер 16 жов, 2019 09:28
Так запустите рынок земли в одной отдельной области, в качестве эксперимента. Посмотрите как пойдёт, выявите ошибки и проблемные места, исправьте их, доработайте законы. Затем далее распространите на ещё две-три области. И так далее.
Уже можно было десять раз запустить процесс.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Сер 16 жов, 2019 09:29
Во-первых, было бы интересно посмотреть на расчеты, а во-вторых, важный вопрос - рост исключительно за счёт поступлений от продажи земли? Ели да, тогда "ой"
Додано: Сер 16 жов, 2019 09:52
Дурак товарищ Тимофей, либо популист. Допускаю, что рост на 3,5% может произойти в первый год, может во второй, пока будет идти скупка земельного фонда. Но, во-первых, урожайность не сильно зависит от формы собственности на землю и как ты не совершенствуй агротехнологии, каждый год по 3,5% добавляться не будет. Есть предел. Во -вторых, основная часть дохода от экспорта всё равно оседает на зарубежных прокладках, по крайней мере у крупных холдингов. У них и будет прирост.
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