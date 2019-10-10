Ринок землі забезпечить додаткове зростання ВВП у 3,5%...

Додано: Сер 16 жов, 2019 09:28

Так запустите рынок земли в одной отдельной области, в качестве эксперимента. Посмотрите как пойдёт, выявите ошибки и проблемные места, исправьте их, доработайте законы. Затем далее распространите на ещё две-три области. И так далее.

Уже можно было десять раз запустить процесс.