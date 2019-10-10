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Ринок землі забезпечить додаткове
зростання ВВП у 3,5%...

Ринок землі забезпечить додаткове зростання ВВП у 3,5%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 09:22

Ринок землі забезпечить додаткове зростання ВВП у 3,5%...

Пропонуємо до обговорення:
Відкриття ринку землі забезпечить додаткове економічне зростання до 3,5% ВВП щорічно.

Дивися повний текст Ринок землі забезпечить додаткове зростання ВВП у 3,5% щорічно - Милованов.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 09:23

Народ не хочет чтобы вы на 1% становились богаче.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 09:28

Так запустите рынок земли в одной отдельной области, в качестве эксперимента. Посмотрите как пойдёт, выявите ошибки и проблемные места, исправьте их, доработайте законы. Затем далее распространите на ещё две-три области. И так далее.
Уже можно было десять раз запустить процесс.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 09:29

Во-первых, было бы интересно посмотреть на расчеты, а во-вторых, важный вопрос - рост исключительно за счёт поступлений от продажи земли? Ели да, тогда "ой"
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 09:52

Дурак товарищ Тимофей, либо популист. Допускаю, что рост на 3,5% может произойти в первый год, может во второй, пока будет идти скупка земельного фонда. Но, во-первых, урожайность не сильно зависит от формы собственности на землю и как ты не совершенствуй агротехнологии, каждый год по 3,5% добавляться не будет. Есть предел. Во -вторых, основная часть дохода от экспорта всё равно оседает на зарубежных прокладках, по крайней мере у крупных холдингов. У них и будет прирост.
lazepkav
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 11:27

Согласна со всем ниже перечисленным.
Галина441
 
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