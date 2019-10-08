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Президент ініціює запровадження
мораторію на перевірки ФОПів

Президент ініціює запровадження мораторію на перевірки ФОПів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 10:39

Президент ініціює запровадження мораторію на перевірки ФОПів

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на "сайті":https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-iniciyuye-zaprovadzhennya-dvorichnogo-mo-57817 Президента України.

Дивися повний текст Президент ініціює запровадження мораторію на перевірки ФОПів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 10:39

Сами создали кризис, теперь пытаются решить. Гениально.
Shall
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 11:32

Если не ошибаюсь, даже при таком моратории допустима проверка если есть жалоба от конечного потребителя.
oleggg1986
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