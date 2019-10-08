Про це йдеться на "сайті":https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-iniciyuye-zaprovadzhennya-dvorichnogo-mo-57817 Президента України.
Дивися повний текст Президент ініціює запровадження мораторію на перевірки ФОПів.
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Додано: Сер 16 жов, 2019 10:39
Президент ініціює запровадження мораторію на перевірки ФОПів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Президент ініціює запровадження мораторію на перевірки ФОПів.
Додано: Сер 16 жов, 2019 11:32
Если не ошибаюсь, даже при таком моратории допустима проверка если есть жалоба от конечного потребителя.
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