В Приват24 з'явилася нова послуга

Про це повідомив керівник напрямку небанківських продуктів Приватбанку Олексій Турівной.
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Додано: Сер 16 жов, 2019 11:05
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Додано: Сер 16 жов, 2019 11:06
Не понимаю смысла в этих НПФ. Откладывать в гривнах и получить выплату только при выходе на пенсию через десятки лет? С таким же успехом можно класть деньги на депозит (в любой валюте), покупать квартиры/золото и пользоваться в любое время.
Додано: Сер 16 жов, 2019 11:12
Додано: Сер 16 жов, 2019 11:23
Не только слабой волей, но и слабым умом.
С момента введения гривна обесценилась в 14,7 раза, т.е. чтобы выйти в ноль, надо было положить 1 грн в 1996 под 12,4% годовых (с капитализацией), чтобы сейчас снять 14,7 грн. Эти НПФы дают сейчас такой % чистыми?
Додано: Сер 16 жов, 2019 11:30
Инфляция - страшная вещь, положил 10 тыс, ушел на пенсию - купил коробок спичек.
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