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В Приват24 з'явилася нова послуга
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 жов, 2019 11:05
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив керівник напрямку небанківських продуктів Приватбанку Олексій Турівной.
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R2
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Додано: Сер 16 жов, 2019 11:06
Не понимаю смысла в этих НПФ. Откладывать в гривнах и получить выплату только при выходе на пенсию через десятки лет? С таким же успехом можно класть деньги на депозит (в любой валюте), покупать квартиры/золото и пользоваться в любое время.
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lite
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Додано: Сер 16 жов, 2019 11:12
lite написав:
Не понимаю смысла в этих НПФ. Откладывать в гривнах и получить выплату только при выходе на пенсию через десятки лет? С таким же успехом можно класть деньги на депозит (в любой валюте), покупать квартиры/золото и пользоваться в любое время.
Это услуга для людей со слабой силой воли
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Vint
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Додано: Сер 16 жов, 2019 11:23
Vint написав:
Это услуга для людей со слабой силой воли
Не только слабой волей, но и слабым умом.
С момента введения гривна обесценилась в 14,7 раза, т.е. чтобы выйти в ноль, надо было положить 1 грн в 1996 под 12,4% годовых (с капитализацией), чтобы сейчас снять 14,7 грн. Эти НПФы дают сейчас такой % чистыми?
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lite
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Додано: Сер 16 жов, 2019 11:30
Инфляция - страшная вещь, положил 10 тыс, ушел на пенсию - купил коробок спичек.
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Додано: Сер 16 жов, 2019 11:52
Vint написав: lite написав:
Не понимаю смысла в этих НПФ. Откладывать в гривнах и получить выплату только при выходе на пенсию через десятки лет? С таким же успехом можно класть деньги на депозит (в любой валюте), покупать квартиры/золото и пользоваться в любое время.
Это услуга для людей со слабой силой воли
Таки да, и люди со слабой волей это признают. Недавно в магазине супружеская пара рассчитывалась мешком мелочи. Я спросил: это что, милостыня. Они ответили, что всю мелочь бросают в копилку, из которой нельзя достать, не разбив её, а копить в доступном месте не хватает силы воли, чтобы не потратить.
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avk
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Додано: Сер 16 жов, 2019 12:04
lite написав:
Не понимаю смысла в этих НПФ. Откладывать в гривнах и получить выплату только при выходе на пенсию через десятки лет? С таким же успехом можно класть деньги на депозит (в любой валюте), покупать квартиры/золото и пользоваться в любое время.
> Не понимаю смысла в этих НПФ
там слова "для вкладчиков" потерялись...
Для банка же смысла очень много.
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_hunter
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Додано: Сер 16 жов, 2019 12:10
lite написав: Vint написав:
Это услуга для людей со слабой силой воли
Не только слабой волей, но и слабым умом.
С момента введения гривна обесценилась в 14,7 раза, т.е. чтобы выйти в ноль, надо было положить 1 грн в 1996 под 12,4% годовых (с капитализацией), чтобы сейчас снять 14,7 грн. Эти НПФы дают сейчас такой % чистыми?
А как на счет податкової знижки и сложных процентов
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victorking73
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Додано: Сер 16 жов, 2019 15:09
victorking73 написав:
А как на счет податкової знижки и сложных процентов
Нет там никакой знижки - обычный налог 19,5%, а сложный процент (капитализацию %%) я учёл.
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lite
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