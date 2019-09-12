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В Приват24 з'явилася
нова послуга

В Приват24 з'явилася нова послуга
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 11:05

В Приват24 з'явилася нова послуга

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив керівник напрямку небанківських продуктів Приватбанку Олексій Турівной.

Дивися повний текст В Приват24 з'явилася нова послуга.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 11:06

Не понимаю смысла в этих НПФ. Откладывать в гривнах и получить выплату только при выходе на пенсию через десятки лет? С таким же успехом можно класть деньги на депозит (в любой валюте), покупать квартиры/золото и пользоваться в любое время.
lite
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 11:12

  lite написав:Не понимаю смысла в этих НПФ. Откладывать в гривнах и получить выплату только при выходе на пенсию через десятки лет? С таким же успехом можно класть деньги на депозит (в любой валюте), покупать квартиры/золото и пользоваться в любое время.

Это услуга для людей со слабой силой воли
Vint
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 11:23

  Vint написав:Это услуга для людей со слабой силой воли

Не только слабой волей, но и слабым умом.
С момента введения гривна обесценилась в 14,7 раза, т.е. чтобы выйти в ноль, надо было положить 1 грн в 1996 под 12,4% годовых (с капитализацией), чтобы сейчас снять 14,7 грн. Эти НПФы дают сейчас такой % чистыми?
lite
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 11:30

Инфляция - страшная вещь, положил 10 тыс, ушел на пенсию - купил коробок спичек.
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 11:52

  Vint написав:
  lite написав:Не понимаю смысла в этих НПФ. Откладывать в гривнах и получить выплату только при выходе на пенсию через десятки лет? С таким же успехом можно класть деньги на депозит (в любой валюте), покупать квартиры/золото и пользоваться в любое время.

Это услуга для людей со слабой силой воли

Таки да, и люди со слабой волей это признают. Недавно в магазине супружеская пара рассчитывалась мешком мелочи. Я спросил: это что, милостыня. Они ответили, что всю мелочь бросают в копилку, из которой нельзя достать, не разбив её, а копить в доступном месте не хватает силы воли, чтобы не потратить.
avk
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 12:04

  lite написав:Не понимаю смысла в этих НПФ. Откладывать в гривнах и получить выплату только при выходе на пенсию через десятки лет? С таким же успехом можно класть деньги на депозит (в любой валюте), покупать квартиры/золото и пользоваться в любое время.

> Не понимаю смысла в этих НПФ
там слова "для вкладчиков" потерялись...
Для банка же смысла очень много.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 12:10

  lite написав:
  Vint написав:Это услуга для людей со слабой силой воли

Не только слабой волей, но и слабым умом.
С момента введения гривна обесценилась в 14,7 раза, т.е. чтобы выйти в ноль, надо было положить 1 грн в 1996 под 12,4% годовых (с капитализацией), чтобы сейчас снять 14,7 грн. Эти НПФы дают сейчас такой % чистыми?


А как на счет податкової знижки и сложных процентов
victorking73
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 15:09

  victorking73 написав:А как на счет податкової знижки и сложных процентов

Нет там никакой знижки - обычный налог 19,5%, а сложный процент (капитализацию %%) я учёл.
lite
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 16:38

  lite написав:
  Vint написав:Это услуга для людей со слабой силой воли

Не только слабой волей, но и слабым умом.
С момента введения гривна обесценилась в 14,7 раза, т.е. чтобы выйти в ноль, надо было положить 1 грн в 1996 под 12,4% годовых (с капитализацией), чтобы сейчас снять 14,7 грн. Эти НПФы дают сейчас такой % чистыми?

Вопрос еще и в покупательной способности единицы денег, одна гривна в 1996 была интереснее чем 14,7 сейчас, даже если перевести в $.
0,6$ тогда и сейчас это разные 0,6$
sasch
 
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