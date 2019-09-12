В Приват24 з'явилася нова послуга

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 17:30

  sasch написав:Вопрос еще и в покупательной способности единицы денег, одна гривна в 1996 была интереснее чем 14,7 сейчас, даже если перевести в $.
0,6$ тогда и сейчас это разные 0,6$

Доллар тут ни при чём и он нас интересовать вообще не должен, я считал по оф. инфляции за эти 23 года.
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