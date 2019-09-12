В Приват24 з'явилася нова послуга

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 жов, 2019 17:30
sasch написав:
Вопрос еще и в покупательной способности единицы денег, одна гривна в 1996 была интереснее чем 14,7 сейчас, даже если перевести в $.
0,6$ тогда и сейчас это разные 0,6$
Доллар тут ни при чём и он нас интересовать вообще не должен, я считал по оф. инфляции за эти 23 года.
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Додано: Чет 17 жов, 2019 06:39
Что вы развонялись про инфляцию? Банк пускает проценты в размере 14-16% под капитализацию. Тут собралась кучка вечно недовольных людей. Все вам не нравиться постоянно. Не нравиться не пользуйтесь.
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livon_8745
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Додано: Чет 17 жов, 2019 08:20
livon_8745 написав:
Что вы развонялись про инфляцию? Банк пускает проценты в размере 14-16% под капитализацию. Тут собралась кучка вечно недовольных людей. Все вам не нравить
ся постоянно. Не нравить
ся не пользуйтесь.
Зарегился, обосрал всех - а сам малограмотный (ашыпки выделил жЫрным шрифтом).
Модер, может забаните его к ипеням?
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