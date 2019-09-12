RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Приват24 з'явилася
нова послуга

В Приват24 з'явилася нова послуга
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 17:30

  sasch написав:Вопрос еще и в покупательной способности единицы денег, одна гривна в 1996 была интереснее чем 14,7 сейчас, даже если перевести в $.
0,6$ тогда и сейчас это разные 0,6$

Доллар тут ни при чём и он нас интересовать вообще не должен, я считал по оф. инфляции за эти 23 года.
lite
 
Повідомлень: 794
З нами з: 09.05.13
Подякував: 337 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 06:39

Что вы развонялись про инфляцию? Банк пускает проценты в размере 14-16% под капитализацию. Тут собралась кучка вечно недовольных людей. Все вам не нравиться постоянно. Не нравиться не пользуйтесь.
livon_8745
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 17.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 08:20

  livon_8745 написав:Что вы развонялись про инфляцию? Банк пускает проценты в размере 14-16% под капитализацию. Тут собралась кучка вечно недовольных людей. Все вам не нравиться постоянно. Не нравиться не пользуйтесь.


Зарегился, обосрал всех - а сам малограмотный (ашыпки выделил жЫрным шрифтом).

Модер, может забаните его к ипеням?
PV
1
 
Повідомлень: 2123
З нами з: 05.12.08
Подякував: 223 раз.
Подякували: 400 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:08

любой думающий человек при слове НПФ и гривна только улыбнётся, ну а так да - хорошая тема население обдирать пользуясь его недальновидностью..
zzzxxx
 
Повідомлень: 73
З нами з: 22.09.13
Подякував: 35 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], Vint, yama і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Оновлення Приват24: що змінилося
R2 » Чет 12 вер, 2019 11:10
6 365
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 вер, 2019 10:46
Kalgan
Нова дорога від Києва до Харкова з'явиться навесні -...
R2 » Чет 12 вер, 2019 15:01
4 318
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 вер, 2019 03:51
EKO
Стало відомо, скільки валюти купують клієнти Приват24
R2 » Чет 12 вер, 2019 12:17
2 189
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 вер, 2019 16:36
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (15602)
17.10.2019 15:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.