В Приват24 з'явилася нова послуга

Доллар тут ни при чём и он нас интересовать вообще не должен, я считал по оф. инфляции за эти 23 года.
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Додано: Сер 16 жов, 2019 17:30
Додано: Чет 17 жов, 2019 06:39
Что вы развонялись про инфляцию? Банк пускает проценты в размере 14-16% под капитализацию. Тут собралась кучка вечно недовольных людей. Все вам не нравиться постоянно. Не нравиться не пользуйтесь.
Додано: Чет 17 жов, 2019 08:20
Зарегился, обосрал всех - а сам малограмотный (ашыпки выделил жЫрным шрифтом).
Модер, может забаните его к ипеням?
Додано: Чет 17 жов, 2019 14:08
любой думающий человек при слове НПФ и гривна только улыбнётся, ну а так да - хорошая тема население обдирать пользуясь его недальновидностью..
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