В Приват24 з'явилася нова послуга

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 17:30

  sasch написав:Вопрос еще и в покупательной способности единицы денег, одна гривна в 1996 была интереснее чем 14,7 сейчас, даже если перевести в $.
0,6$ тогда и сейчас это разные 0,6$

Доллар тут ни при чём и он нас интересовать вообще не должен, я считал по оф. инфляции за эти 23 года.
lite
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 06:39

Что вы развонялись про инфляцию? Банк пускает проценты в размере 14-16% под капитализацию. Тут собралась кучка вечно недовольных людей. Все вам не нравиться постоянно. Не нравиться не пользуйтесь.
livon_8745
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 08:20

  livon_8745 написав:Что вы развонялись про инфляцию? Банк пускает проценты в размере 14-16% под капитализацию. Тут собралась кучка вечно недовольных людей. Все вам не нравиться постоянно. Не нравиться не пользуйтесь.


Зарегился, обосрал всех - а сам малограмотный (ашыпки выделил жЫрным шрифтом).

Модер, может забаните его к ипеням?
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:08

любой думающий человек при слове НПФ и гривна только улыбнётся, ну а так да - хорошая тема население обдирать пользуясь его недальновидностью..
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 21:24

всё это бред платить 40 лет по 2000 грн чтобы тебе 10 лет если проживёшь после пенсии платили по 2000 грн. проще реально их отложить за 40 лет больше получится чем за 10 лет подачек возрата
maxim_sp-b
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:30

  maxim_sp-b написав:всё это бред платить 40 лет по 2000 грн чтобы тебе 10 лет если проживёшь после пенсии платили по 2000 грн. проще реально их отложить за 40 лет больше получится чем за 10 лет подачек возрата

Кому 40, а кому мин. 11 (можно выйти на пенсию на 10 лет раньше 60 лет) и откладывать можно любую сумму. Там куча др. подвод. камней: налогообложение выплат, плавающий % (негарантированный), к-ый с учётом налогов не покроет инфляцию.
lite
 
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