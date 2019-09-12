В Приват24 з'явилася нова послуга

Доллар тут ни при чём и он нас интересовать вообще не должен, я считал по оф. инфляции за эти 23 года.
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Додано: Сер 16 жов, 2019 17:30
Додано: Чет 17 жов, 2019 06:39
Что вы развонялись про инфляцию? Банк пускает проценты в размере 14-16% под капитализацию. Тут собралась кучка вечно недовольных людей. Все вам не нравиться постоянно. Не нравиться не пользуйтесь.
Додано: Чет 17 жов, 2019 08:20
Зарегился, обосрал всех - а сам малограмотный (ашыпки выделил жЫрным шрифтом).
Модер, может забаните его к ипеням?
Додано: Чет 17 жов, 2019 14:08
любой думающий человек при слове НПФ и гривна только улыбнётся, ну а так да - хорошая тема население обдирать пользуясь его недальновидностью..
Додано: Чет 17 жов, 2019 21:24
всё это бред платить 40 лет по 2000 грн чтобы тебе 10 лет если проживёшь после пенсии платили по 2000 грн. проще реально их отложить за 40 лет больше получится чем за 10 лет подачек возрата
Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:30
Кому 40, а кому мин. 11 (можно выйти на пенсию на 10 лет раньше 60 лет) и откладывать можно любую сумму. Там куча др. подвод. камней: налогообложение выплат, плавающий % (негарантированный), к-ый с учётом налогов не покроет инфляцию.
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