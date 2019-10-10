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Стало відомо, скільки в
Україні працюючих пенсіонерів

Стало відомо, скільки в Україні працюючих пенсіонерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 12:11

Стало відомо, скільки в Україні працюючих пенсіонерів

Пропонуємо до обговорення:
Станом на жовтень цього року в Україні працюють понад 2,5 млн пенсіонерів.

Дивися повний текст Стало відомо, скільки в Україні працюючих пенсіонерів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 12:11

- Если устраиваться на работу придет человек в возрасте 35-40 лет, то ему сразу могут предложить 10 тыс. грн в месяц.

Серъезно? куда подходить? половина Украины готова выходить.
jr_diava88
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