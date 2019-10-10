Станом на жовтень цього року в Україні працюють понад 2,5 млн пенсіонерів.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки в Україні працюючих пенсіонерів.
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Додано: Сер 16 жов, 2019 12:11
Стало відомо, скільки в Україні працюючих пенсіонерів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, скільки в Україні працюючих пенсіонерів.
Додано: Сер 16 жов, 2019 12:11
- Если устраиваться на работу придет человек в возрасте 35-40 лет, то ему сразу могут предложить 10 тыс. грн в месяц.
Серъезно? куда подходить? половина Украины готова выходить.
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