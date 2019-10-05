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Газ для населення подешевшав
за міжопалювальний сезон на 32%

Газ для населення подешевшав за міжопалювальний сезон на 32%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 12:55

Газ для населення подешевшав за міжопалювальний сезон на 32%

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляють на сайті "Нафтогазу".

Дивися повний текст Газ для населення подешевшав за міжопалювальний сезон на 32%.
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