Про це повідомляють на сайті "Нафтогазу".
Дивися повний текст Газ для населення подешевшав за міжопалювальний сезон на 32%.
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Додано: Сер 16 жов, 2019 12:55
Газ для населення подешевшав за міжопалювальний сезон на 32%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Газ для населення подешевшав за міжопалювальний сезон на 32%.
Додано: Сер 16 жов, 2019 13:58
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