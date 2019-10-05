Про це повідомляють на сайті "Нафтогазу".
Дивися повний текст Газ для населення подешевшав за міжопалювальний сезон на 32%.
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Додано: Сер 16 жов, 2019 12:55
Газ для населення подешевшав за міжопалювальний сезон на 32%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Газ для населення подешевшав за міжопалювальний сезон на 32%.
Додано: Сер 16 жов, 2019 13:58
Это как понимать?
Додано: Сер 16 жов, 2019 18:58
Как слабое владение темой автором статьи. Программа "Газовый запас" закрылась 25 сентября.
Участникам программы октябрьский газ обойдётся дороже, чем абонентам, не принимавшим в ней участия. С большой долей вероятности, зимой они компенсируют свои убытки.
Очевидно, что эта программа - первый пробный камень по переводу населения на предоплату газа и бронирование потребителями объёмов на отопительный сезон (естественно, с системой штрафов за недобор и перебор газа).
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