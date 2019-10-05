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Газ для населення подешевшав
за міжопалювальний сезон на 32%

Газ для населення подешевшав за міжопалювальний сезон на 32%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 12:55

Газ для населення подешевшав за міжопалювальний сезон на 32%

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляють на сайті "Нафтогазу".

Дивися повний текст Газ для населення подешевшав за міжопалювальний сезон на 32%.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 13:58

В октябре потребителям будет предложено оплатить газ по более низкой регулируемой цене.

Приобретенный газовый запас при этом будет сохранен на зимние месяцы, когда ожидается увеличение регулируемой цены.


Это как понимать?
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:58

  summacut написав:
В октябре потребителям будет предложено оплатить газ по более низкой регулируемой цене.

Приобретенный газовый запас при этом будет сохранен на зимние месяцы, когда ожидается увеличение регулируемой цены.


Это как понимать?


Как слабое владение темой автором статьи. Программа "Газовый запас" закрылась 25 сентября.
Участникам программы октябрьский газ обойдётся дороже, чем абонентам, не принимавшим в ней участия. С большой долей вероятности, зимой они компенсируют свои убытки.
Очевидно, что эта программа - первый пробный камень по переводу населения на предоплату газа и бронирование потребителями объёмов на отопительный сезон (естественно, с системой штрафов за недобор и перебор газа).
warlamp
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