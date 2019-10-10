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В Україні бідних громадян звільнять від податків:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 жов, 2019 13:09
Пропонуємо до обговорення:
В Україні збираються кардинально переглянути підхід до прорахунку прожиткового мінімуму.
Дивися повний текст В Україні бідних громадян звільнять від податків: подробиці нової реформи
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Додано: Сер 16 жов, 2019 13:10
налогообложение доходов ниже прожиточного минимума аморально...
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