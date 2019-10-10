В Україні збираються кардинально переглянути підхід до прорахунку прожиткового мінімуму.
Дивися повний текст В Україні бідних громадян звільнять від податків: подробиці нової реформи.
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Додано: Сер 16 жов, 2019 13:09
В Україні бідних громадян звільнять від податків:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні бідних громадян звільнять від податків: подробиці нової реформи.
Додано: Сер 16 жов, 2019 13:18
не менее аморально вводить такие новшества не имея реального контроля за фактическим уровнем доходов
Додано: Сер 16 жов, 2019 13:28
ruslan42212
Згоден. Популізм зашкалює. Прямуємо у Венесуелу, говоруна такого ж як Чавес уже маємо.
Додано: Сер 16 жов, 2019 13:30
ruslan42212 Аморально и бессмысленно тотально контролировать доходы. Для целей налогообложения есть более прогнозируемые объекты - земля, недвижимость, природные ресурсы, в определенном смысле таможня. Аморально тотально следить за людьми.
Додано: Сер 16 жов, 2019 14:14
ну якщо аморально контролювати доходи, тоді аморально і тим, кому їх не контролюють, користуватися безплатними школами, лікарнями, пожежно-рятувальною службою, поліцією, аморально ходити по освітлених вулицях і т.д.
Додано: Сер 16 жов, 2019 14:43
а причём здесь Венесуэла? это как раз по Европейски: в Германии не облагаются налогами доходы в 600-650 евро в месяц в зависимости от федлеральной земли, в Великобритании 800 фунтов в месяци т.д.
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