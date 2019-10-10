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В Україні бідних громадян
звільнять від податків:...

В Україні бідних громадян звільнять від податків:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 13:09

В Україні бідних громадян звільнять від податків:...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні збираються кардинально переглянути підхід до прорахунку прожиткового мінімуму.

Дивися повний текст В Україні бідних громадян звільнять від податків: подробиці нової реформи.
R2
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налогообложение доходов ниже прожиточного минимума аморально...
ТЕА
 
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не менее аморально вводить такие новшества не имея реального контроля за фактическим уровнем доходов
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 13:28

ruslan42212
Згоден. Популізм зашкалює. Прямуємо у Венесуелу, говоруна такого ж як Чавес уже маємо.
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 13:30

ruslan42212 Аморально и бессмысленно тотально контролировать доходы. Для целей налогообложения есть более прогнозируемые объекты - земля, недвижимость, природные ресурсы, в определенном смысле таможня. Аморально тотально следить за людьми.
ovg
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 13:39

ovg так об этом и речь :)
ruslan42212
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ну якщо аморально контролювати доходи, тоді аморально і тим, кому їх не контролюють, користуватися безплатними школами, лікарнями, пожежно-рятувальною службою, поліцією, аморально ходити по освітлених вулицях і т.д.
simpson_ukrainian
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Поощрение бедности (мнимой или настоящей)
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 14:43

  andriyzhagun написав:ruslan42212
Згоден. Популізм зашкалює. Прямуємо у Венесуелу, говоруна такого ж як Чавес уже маємо.

а причём здесь Венесуэла? это как раз по Европейски: в Германии не облагаются налогами доходы в 600-650 евро в месяц в зависимости от федлеральной земли, в Великобритании 800 фунтов в месяци т.д.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 15:04

Re: В Україні бідних громадян звільнять від податків:...

бідні громадяни...
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