В Україні бідних громадян звільнять від податків:...
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andriyzhagun написав:ruslan42212 Згоден. Популізм зашкалює. Прямуємо у Венесуелу, говоруна такого ж як Чавес уже маємо.
а причём здесь Венесуэла?
При том, что, население страны с самыми большими запасами нефти в мире, местный президент-популист довёл до безумной бедности. При цене бензина меньше $0.02 за литр, цена картошки на рынке больше $100 за кг, а среднемесячной зарплаты с трудом хватит на рулон туалетной бумаги Почитайте про Венесуелу. Часть истории повторяет то, что происходило в Украине, часть истории - то, что происходит сейчас. А, что будет дальше в Украине, если ничего не изменится, можете съездить в Венесуелу и посмотреть своими глазами хоть сейчас
Ps. Проблема не в том, что люди выбрали популиста, а в том, что до этого выбирали исключительно популистов и дальше будут также продолжать выбирать тех, кто больше пообещал.
Нормальное предвыборное обещание будет - затянуть пояса потуже и лет 50 работать на возврат набранных страной долгов, не набирая новых. Но, кто проголосует? Так что, каждый следующий президент будет обещать всё больше, а выполнять обещаний сможет всё меньше, т. к. с каждой новой взятой в долг копейкой, удавка на шее Украины затягивается всё туже
andriyzhagun написав:ruslan42212 Згоден. Популізм зашкалює. Прямуємо у Венесуелу, говоруна такого ж як Чавес уже маємо.
а причём здесь Венесуэла?
При том, что, население страны с самыми большими запасами нефти в мире, местный президент-популист довёл до безумной бедности. При цене бензина меньше $0.02 за литр, цена картошки на рынке больше $100 за кг, а среднемесячной зарплаты с трудом хватит на рулон туалетной бумаги Почитайте про Венесуелу. Часть истории повторяет то, что происходило в Украине, часть истории - то, что происходит сейчас. А, что будет дальше в Украине, если ничего не изменится, можете съездить в Венесуелу и посмотреть своими глазами хоть сейчас
я прекрасно знаю про Венесуэлу, но вы не ответили на вопрос "причём здесь Венесуэла?" в контексте обсуждаемой статьи - почему освобождление от налогообложения бедных нас должно привести в Латинскую Америку, а не в Европу, где это в порядке вещей?...