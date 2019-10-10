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В Україні бідних громадян
звільнять від податків:...

В Україні бідних громадян звільнять від податків:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 15:14

  ТЕА написав:
  andriyzhagun написав:ruslan42212
Згоден. Популізм зашкалює. Прямуємо у Венесуелу, говоруна такого ж як Чавес уже маємо.

а причём здесь Венесуэла?

При том, что, население страны с самыми большими запасами нефти в мире, местный президент-популист довёл до безумной бедности. При цене бензина меньше $0.02 за литр, цена картошки на рынке больше $100 за кг, а среднемесячной зарплаты с трудом хватит на рулон туалетной бумаги
Почитайте про Венесуелу. Часть истории повторяет то, что происходило в Украине, часть истории - то, что происходит сейчас. А, что будет дальше в Украине, если ничего не изменится, можете съездить в Венесуелу и посмотреть своими глазами хоть сейчас
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 15:25

Re: В Україні бідних громадян звільнять від податків:...

Ps. Проблема не в том, что люди выбрали популиста, а в том, что до этого выбирали исключительно популистов и дальше будут также продолжать выбирать тех, кто больше пообещал.

Нормальное предвыборное обещание будет - затянуть пояса потуже и лет 50 работать на возврат набранных страной долгов, не набирая новых. Но, кто проголосует? Так что, каждый следующий президент будет обещать всё больше, а выполнять обещаний сможет всё меньше, т. к. с каждой новой взятой в долг копейкой, удавка на шее Украины затягивается всё туже
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 16:14

  safonovstanislav написав:
  ТЕА написав:
  andriyzhagun написав:ruslan42212
Згоден. Популізм зашкалює. Прямуємо у Венесуелу, говоруна такого ж як Чавес уже маємо.

а причём здесь Венесуэла?

При том, что, население страны с самыми большими запасами нефти в мире, местный президент-популист довёл до безумной бедности. При цене бензина меньше $0.02 за литр, цена картошки на рынке больше $100 за кг, а среднемесячной зарплаты с трудом хватит на рулон туалетной бумаги
Почитайте про Венесуелу. Часть истории повторяет то, что происходило в Украине, часть истории - то, что происходит сейчас. А, что будет дальше в Украине, если ничего не изменится, можете съездить в Венесуелу и посмотреть своими глазами хоть сейчас

я прекрасно знаю про Венесуэлу, но вы не ответили на вопрос "причём здесь Венесуэла?" в контексте обсуждаемой статьи - почему освобождление от налогообложения бедных нас должно привести в Латинскую Америку, а не в Европу, где это в порядке вещей?...
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 17:05

Re: В Україні бідних громадян звільнять від податків:...

В Украине власть еще очень долго не сможет понять, кто РЕАЛЬНО сколько зарабатывает. Поэтому, не понимая ничего начинать делить население на группы - это маразм. У нас и так хватает "бедных" - "малоимущих" (а реально пьяниц), "матерей-одиночек" (а реально просто хитрых, которые мужиков скрывают), на которых идут налоги честных работяг.
emcee
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 17:21

ТЕА, дело в том, что можно сколько угодно красиво рассказывать о том, что кому-то снизят налоги, но до дела всё равно не дойдёт. Украина не может себе позволить снижать налоги. Наоборот, набрали новых долгов, по которым нужно платить проценты, по-этому налоги в Украине будут только повышать

А красиво рассказывать про то, что не случится - это и есть популизм
Если 10 раз сказать слово сахар, на языке слаще не станет
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 17:41

  safonovstanislav написав:ТЕА, дело в том, что можно сколько угодно красиво рассказывать о том, что кому-то снизят налоги, но до дела всё равно не дойдёт. Украина не может себе позволить снижать налоги. Наоборот, набрали новых долгов, по которым нужно платить проценты, по-этому налоги в Украине будут только повышать

А красиво рассказывать про то, что не случится - это и есть популизм
Если 10 раз сказать слово сахар, на языке слаще не станет

речь в статье не идёт о снижении налогов, а во-первых, о приведении суммы прожиточного мининума к ральности, а во-вторых, о пересмотре налогообложения именно прожиточного минимума - это нормальный европейский подход, который практикуется в ЕС. это приводит к небольшому росту доходов самых бедных слоёв населения, но при этом существенно не влияет на бюджет за счёт того что снижает суммы выплат/субсидий из бюджета. кроме того рост доходов бедных слоёв населения приводит к росту их покупательной способности, а соответственно к росту доходов бюджета...

в 90-х необлагаемый минимум был установлен на уровне 17 грн., с тех пор гривна обесценилась примерно в 15 раз, а этот показатель ниразу не корректировля, что является нонсенсом...
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:04

  emcee написав:В Украине власть еще очень долго не сможет понять, кто РЕАЛЬНО сколько зарабатывает. Поэтому, не понимая ничего начинать делить население на группы - это маразм. У нас и так хватает "бедных" - "малоимущих" (а реально пьяниц), "матерей-одиночек" (а реально просто хитрых, которые мужиков скрывают), на которых идут налоги честных работяг.

Да, все правильно. Но так как сейчас, тоже оставлять нельзя. Или у вас есть другие предложения?
Конрад Карлович
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