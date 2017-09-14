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Відмова Росії від долара
коштує економіці $7,7 млрд —...

Відмова Росії від долара коштує економіці $7,7 млрд —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 13:14

Відмова Росії від долара коштує економіці $7,7 млрд —...

Пропонуємо до обговорення:
За перший рік дедоларизації російської економіки коштували їй близько 7,7 мільярда доларів недоотриманих прибутків.

Дивися повний текст Відмова Росії від долара коштує економіці $7,7 млрд — Bloomberg.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 13:14

давно пора уходить из доллара...
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