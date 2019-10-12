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В яких містах України вже
увімкнули опалення (інфографіка)

В яких містах України вже увімкнули опалення (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 13:40

В яких містах України вже увімкнули опалення (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад і територій України.

Дивися повний текст В яких містах України вже увімкнули опалення (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 13:41

самое время. холодно, всего +21 на улице
ruslan42212
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