Про це повідомляє Міністерство розвитку громад і територій України.
Дивися повний текст В яких містах України вже увімкнули опалення (інфографіка).
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Додано: Сер 16 жов, 2019 13:40
В яких містах України вже увімкнули опалення (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В яких містах України вже увімкнули опалення (інфографіка).
Додано: Сер 16 жов, 2019 13:49
Эти дегенераты так устроены, по другому не умеют.
Black Jack - White Business
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