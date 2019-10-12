Про це повідомляє Міністерство розвитку громад і територій України.
Дивися повний текст В яких містах України вже увімкнули опалення (інфографіка).
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Додано: Сер 16 жов, 2019 13:40
В яких містах України вже увімкнули опалення (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В яких містах України вже увімкнули опалення (інфографіка).
Додано: Сер 16 жов, 2019 13:49
Эти дегенераты так устроены, по другому не умеют.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 17 жов, 2019 02:20
Какие 21?
Температура воздуха достигла +24,1 градуса 15 октября.
В Киеве четвертый день Температура воздуха поднимется выше 20 градусов. Вторник, 15 октября, ознаменовался температурным рекордом. После полудня столбик максимального термометра поднялся до +24,1 градуса. Это на 0,4 градуса выше предыдущего максимума температуры воздуха, который зафиксировали 134 года назад, в 1885 году.
"Такая высокая, как для середины октября, температура по климатической норме соответствует середине августа" :
А в это время в замке у шефа:
На утро 16 октября жилой фонд подключен к теплоснабжению в таких областях:
Ивано-Франковская – 45,6%.... Житомирская – 23,6%
Эх, жалко нет второго Королева - построил бы ракету и всех этих всех феерических Дэ.Биллов отправил бы Луну отапливать.
Весна пришла?
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