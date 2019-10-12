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В яких містах України вже
увімкнули опалення (інфографіка)

В яких містах України вже увімкнули опалення (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 13:40

В яких містах України вже увімкнули опалення (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад і територій України.

Дивися повний текст В яких містах України вже увімкнули опалення (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 13:41

самое время. холодно, всего +21 на улице
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 13:49

  ruslan42212 написав:самое время. холодно, всего +21 на улице

Эти дегенераты так устроены, по другому не умеют.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 02:20

  ruvex написав:
  ruslan42212 написав:самое время. холодно, всего +21 на улице

Эти дегенераты так устроены, по другому не умеют.

Какие 21?

Температура воздуха достигла +24,1 градуса 15 октября.

В Киеве четвертый день Температура воздуха поднимется выше 20 градусов. Вторник, 15 октября, ознаменовался температурным рекордом. После полудня столбик максимального термометра поднялся до +24,1 градуса. Это на 0,4 градуса выше предыдущего максимума температуры воздуха, который зафиксировали 134 года назад, в 1885 году.

"Такая высокая, как для середины октября, температура по климатической норме соответствует середине августа" : https://tsn.ua/ru/kyiv/temperatura-soot ... 27553.html

А в это время в замке у шефа: :idea:
На утро 16 октября жилой фонд подключен к теплоснабжению в таких областях:
Ивано-Франковская – 45,6%.... Житомирская – 23,6% :shock:

Эх, жалко нет второго Королева - построил бы ракету и всех этих всех феерических Дэ.Биллов отправил бы Луну отапливать.
Весна пришла?
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 11:33

Причем включат и будут принудительно топить, а мы будем открывать окна и закручивать вентили батарей :( Дикая страна, дикие нравы.
Igorten
 
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