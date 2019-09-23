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Лише 300 об’єктів мають залишитись
у державній власності...

Лише 300 об’єктів мають залишитись у державній власності...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 14:16

Лише 300 об’єктів мають залишитись у державній власності...

Пропонуємо до обговорення:
Із 3 643 об'єктів, які нині контролює держава, лише 300 мають залишитися у державній власності, зокрема, ті, що забезпечують безпеку держави, є природними монополіями чи надають послуги, які не можуть надаватися приватниками.

Дивися повний текст Лише 300 об’єктів мають залишитись у державній власності — Милованов.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 14:17

"Із 3643 об’єктів, які нині контролює держава, лише 300 мають залишитися у державній власності"

так!!! а всі інші 3343 треба передати бєні, бажано безплатно!
simpson_ukrainian
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