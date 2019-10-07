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АМКУ оштрафував компанію Ахметова на 53 мільйони за змову
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 16 жов, 2019 15:00
Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет за порушення законодавства про захист економічної конкуренції оштрафував ТОВ "Корум Україна" (з групи СКМ Ріната Ахметова) на 53 мільйони гривень і АТ "НВК "Гірничі Машини" на 3,3 мільйони.
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Додано: Сер 16 жов, 2019 15:00
Оказывается, при новом нормальном Президенте и АМКУ может работать и рыжих татаринов сепаратистского наклона нагибать.
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