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АМКУ оштрафував компанію
Ахметова на 53 мільйони за змову

АМКУ оштрафував компанію Ахметова на 53 мільйони за змову
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 15:00

АМКУ оштрафував компанію Ахметова на 53 мільйони за змову

Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет за порушення законодавства про захист економічної конкуренції оштрафував ТОВ "Корум Україна" (з групи СКМ Ріната Ахметова) на 53 мільйони гривень і АТ "НВК "Гірничі Машини" на 3,3 мільйони.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 15:00

Оказывается, при новом нормальном Президенте и АМКУ может работать и рыжих татаринов сепаратистского наклона нагибать.
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