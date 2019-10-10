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На митниці планують запровадити
нові електронні сервіси

На митниці планують запровадити нові електронні сервіси
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 16:33

На митниці планують запровадити нові електронні сервіси

Пропонуємо до обговорення:
Державна митна служба планує запровадити нові електронні сервіси та автоматизувати низку процесів під час перетину вантажами кордону України.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 16:34

"Как говорил Абромавичюс, компьютер не берет взятки"
Смешно так. Компьютер в нынешнем применении - это та же бумага, только электронная. Если бумагу научили взятки брать, то и с компьютером проблем не будет.
moveton
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