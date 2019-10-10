Державна митна служба планує запровадити нові електронні сервіси та автоматизувати низку процесів під час перетину вантажами кордону України.
Дивися повний текст На митниці планують запровадити нові електронні сервіси.
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Додано: Сер 16 жов, 2019 16:33
На митниці планують запровадити нові електронні сервіси
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На митниці планують запровадити нові електронні сервіси.
Додано: Сер 16 жов, 2019 16:34
"Как говорил Абромавичюс, компьютер не берет взятки"
Смешно так. Компьютер в нынешнем применении - это та же бумага, только электронная. Если бумагу научили взятки брать, то и с компьютером проблем не будет.
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