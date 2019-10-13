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В уряді створили комісію для
розгляду скарг бізнесу на...

В уряді створили комісію для розгляду скарг бізнесу на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 16:43

В уряді створили комісію для розгляду скарг бізнесу на...

Пропонуємо до обговорення:
В уряді створили спеціальну комісію, яка займатиметься розглядом скарг представників бізнесу на випадки вимагання хабарів.

Дивися повний текст В уряді створили комісію для розгляду скарг бізнесу на хабарників.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 16:43

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a_kibets
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