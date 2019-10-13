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В уряді створили комісію для розгляду скарг бізнесу на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 16 жов, 2019 16:43
Пропонуємо до обговорення:
В уряді створили спеціальну комісію, яка займатиметься розглядом скарг представників бізнесу на випадки вимагання хабарів.
Дивися повний текст В уряді створили комісію для розгляду скарг бізнесу на хабарників
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Додано: Сер 16 жов, 2019 16:43
Пчелы против меда .... они что, сами себя сажать начнут !?
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