В уряді створили спеціальну комісію, яка займатиметься розглядом скарг представників бізнесу на випадки вимагання хабарів.
Дивися повний текст В уряді створили комісію для розгляду скарг бізнесу на хабарників.
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Додано: Сер 16 жов, 2019 16:43
В уряді створили комісію для розгляду скарг бізнесу на...
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Дивися повний текст В уряді створили комісію для розгляду скарг бізнесу на хабарників.
Додано: Сер 16 жов, 2019 21:20
Последние 15 лет про борьбу с коррупцией говорят постоянно. Но когда я попробовал вспомнить, что реально было сделано, вспомнил только как при Ющенко ввели горячую линию для жалоб на нарушения при поступлении в ВУЗы, и как вводили ВНО.
Кстати, по отзывам знакомых именно в 2005-2006 годах уменьшились откаты при покупке товаров госструктурами.
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