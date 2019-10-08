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Підприємці можуть не впоратися з фінансовим і фіскальним...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 жов, 2019 18:31
Пропонуємо до обговорення:
Законопроекти про обов'язкове використання РРО (касових апаратів) і посилення покарання за невидачу чеків малим і середнім бізнесом, прийняті монобольшінством, приведуть до збільшення соціальної напруженості і закриття більшої частини підприємств на спрощеній системі оподаткування.
Дивися повний текст Підприємці можуть не впоратися з фінансовим і фіскальним тиском після переходу на РРО, - Южаніна
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Додано: Сер 16 жов, 2019 18:31
Пусть "коммерцы галамые" не расслабляются, а то забыли свое место.
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yurii_kruhlov
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