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Підприємці можуть не впоратися
з фінансовим і фіскальним...

Підприємці можуть не впоратися з фінансовим і фіскальним...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:31

Підприємці можуть не впоратися з фінансовим і фіскальним...

Пропонуємо до обговорення:
Законопроекти про обов'язкове використання РРО (касових апаратів) і посилення покарання за невидачу чеків малим і середнім бізнесом, прийняті монобольшінством, приведуть до збільшення соціальної напруженості і закриття більшої частини підприємств на спрощеній системі оподаткування.

Дивися повний текст Підприємці можуть не впоратися з фінансовим і фіскальним тиском після переходу на РРО, - Южаніна.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:31

Пусть "коммерцы галамые" не расслабляются, а то забыли свое место.
yurii_kruhlov
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