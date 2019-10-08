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Підприємці можуть не впоратися
з фінансовим і фіскальним...

Підприємці можуть не впоратися з фінансовим і фіскальним...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:31

Підприємці можуть не впоратися з фінансовим і фіскальним...

Пропонуємо до обговорення:
Законопроекти про обов'язкове використання РРО (касових апаратів) і посилення покарання за невидачу чеків малим і середнім бізнесом, прийняті монобольшінством, приведуть до збільшення соціальної напруженості і закриття більшої частини підприємств на спрощеній системі оподаткування.

Дивися повний текст Підприємці можуть не впоратися з фінансовим і фіскальним тиском після переходу на РРО, - Южаніна.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 22:40

Re: Підприємці можуть не впоратися з фінансовим і фіскальним

p_a_l написав:Я даже и не собираюсь заниматься какой то хней. Пусть рро засунут себе в анус


Дешевле перейти на черную торговлю, если сильно не высовываешься, с покупателями не конфликтуешь, то кто тебя будет ловить в реальности, никто.
В план проверок ты не попадаешь, ты невидим для фискалов.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 06:49

  freeze написав:Дешевле перейти на черную торговлю, если сильно не высовываешься, с покупателями не конфликтуешь, то кто тебя будет ловить в реальности, никто.
В план проверок ты не попадаешь, ты невидим для фискалов.


Если палатка на рынке, то можно, но там и так для первой группы ППО не нужно. А вот если магазин, то все равно придется регистрировать помещение.

Хотя можно построить магазин в чернобыльской зоне и торгуй сколько хочешь, проверять тебя не будут.
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С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 08:54

  AlifeSoft написав:
  freeze написав:Дешевле перейти на черную торговлю, если сильно не высовываешься, с покупателями не конфликтуешь, то кто тебя будет ловить в реальности, никто.
В план проверок ты не попадаешь, ты невидим для фискалов.


Если палатка на рынке, то можно, но там и так для первой группы ППО не нужно. А вот если магазин, то все равно придется регистрировать помещение.

Хотя можно построить магазин в чернобыльской зоне и торгуй сколько хочешь, проверять тебя не будут.


У меня был знакомый, который относительно большое летнее кафе держал в центре города без всяких документов.
Азер. Спрашиваю, а как ты вообще работаешь, какие-то документы, лицензии, сертификаты есть ? В ответ : Ээээ, какой-такой сертификат, работаем, вкусно готовим, никому не мешаем, со всеми дружим.
На зиму исчезает, весной опять появляется кафешка.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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