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Підприємці можуть не впоратися з фінансовим і фіскальним...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 жов, 2019 18:31
Пропонуємо до обговорення:
Законопроекти про обов'язкове використання РРО (касових апаратів) і посилення покарання за невидачу чеків малим і середнім бізнесом, прийняті монобольшінством, приведуть до збільшення соціальної напруженості і закриття більшої частини підприємств на спрощеній системі оподаткування.
Дивися повний текст Підприємці можуть не впоратися з фінансовим і фіскальним тиском після переходу на РРО, - Южаніна
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R2
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Додано: Сер 16 жов, 2019 20:18
Налоги отложим на потом, ещё не время.
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lite
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Додано: Сер 16 жов, 2019 22:40
p_a_l написав:Я даже и не собираюсь заниматься какой то хней. Пусть рро засунут себе в анус
Дешевле перейти на черную торговлю, если сильно не высовываешься, с покупателями не конфликтуешь, то кто тебя будет ловить в реальности, никто.
В план проверок ты не попадаешь, ты невидим для фискалов.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Чет 17 жов, 2019 06:49
freeze написав:
Дешевле перейти на черную торговлю, если сильно не высовываешься, с покупателями не конфликтуешь, то кто тебя будет ловить в реальности, никто.
В план проверок ты не попадаешь, ты невидим для фискалов.
Если палатка на рынке, то можно, но там и так для первой группы ППО не нужно. А вот если магазин, то все равно придется регистрировать помещение.
Хотя можно построить магазин в чернобыльской зоне и торгуй сколько хочешь, проверять тебя не будут.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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AlifeSoft
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Додано: Чет 17 жов, 2019 08:54
AlifeSoft написав: freeze написав:
Дешевле перейти на черную торговлю, если сильно не высовываешься, с покупателями не конфликтуешь, то кто тебя будет ловить в реальности, никто.
В план проверок ты не попадаешь, ты невидим для фискалов.
Если палатка на рынке, то можно, но там и так для первой группы ППО не нужно. А вот если магазин, то все равно придется регистрировать помещение.
Хотя можно построить магазин в чернобыльской зоне и торгуй сколько хочешь, проверять тебя не будут.
У меня был знакомый, который относительно большое летнее кафе держал в центре города без всяких документов.
Азер. Спрашиваю, а как ты вообще работаешь, какие-то документы, лицензии, сертификаты есть ? В ответ : Ээээ, какой-такой сертификат, работаем, вкусно готовим, никому не мешаем, со всеми дружим.
На зиму исчезает, весной опять появляется кафешка.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Чет 17 жов, 2019 09:16
freeze написав:
Азер. Спрашиваю, а как ты вообще работаешь, какие-то документы, лицензии, сертификаты есть ? В ответ : Ээээ, какой-такой сертификат, работаем, вкусно готовим, никому не мешаем, со всеми дружим.
На зиму исчезает, весной опять появляется кафешка.
Ну ты же понимаешь он будет работать пока кому-то не понадобится это помещение, например для кафе. Место натоптано, можно отжимать, это вообще не сложно, так как товарищ на птичьих правах.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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AlifeSoft
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Додано: Чет 17 жов, 2019 10:11
Самое классное - что можно будет настучать на магазин конкурентов! И пусть доказывают! А самому - закрыться и в Польшу! Там рабочие руки всегда нужны!
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simku01
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Додано: Чет 17 жов, 2019 11:37
Тоскливо то как, когда ж все успокоится???
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Галина441
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