Підприємці можуть не впоратися з фінансовим і фіскальним...

freeze написав: Дешевле перейти на черную торговлю, если сильно не высовываешься, с покупателями не конфликтуешь, то кто тебя будет ловить в реальности, никто.

Если палатка на рынке, то можно, но там и так для первой группы ППО не нужно. А вот если магазин, то все равно придется регистрировать помещение.



