Підприємці можуть не впоратися з фінансовим і фіскальним...

Додано: Чет 17 жов, 2019 15:56

freeze написав: Дешевле перейти на черную торговлю, если сильно не высовываешься, с покупателями не конфликтуешь, то кто тебя будет ловить в реальности, никто.

В план проверок ты не попадаешь, ты невидим для фискалов. Дешевле перейти на черную торговлю, если сильно не высовываешься, с покупателями не конфликтуешь, то кто тебя будет ловить в реальности, никто.В план проверок ты не попадаешь, ты невидим для фискалов.

Случай со мной буквально неделю назад. Частный дом. Звонок в дверь. Служба безопасности Украины, открывайте. Сначала начал вспоминать, что я мог нарушить. Когда понял, что даже приблизительно придумать ничего не могу, подумал, что бандиты какие-то. Но любопытство победило, т.к. не хочется потом месяцами думать, за что меня может разыскивать служба безопасности Украины.Вообщем, оказалось, на гугл-картах, кто-то ошибочно указал, что по адресу дома, который арендую, находится предприятие. Они даже не могли объяснить кто им конкретно нужен, вот на карте указано, они и приехали проверить. Так это частный дом в глуши. Т.е. тыкнули в случайное место на гугл-картах, и поехали проверять. А вы пишите про какую-то торговлю и невидимость для фискалов. Могут просто идти по улице и заходить в случайные двери. Причём, судя по общению, просто берут на понт. Говорят, типа мы всё знаем. На меня, понятное дело, не давили, т.к. и так было понятно, что это частный дом. А если, реально, какая-то нелегальная торговля, то расколют только так. Так что, добавили свою точку в гугл-карты или вывеску на улицу, и вы уже видимы не только для фискалов, но и для других проверяющих структур.