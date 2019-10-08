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Підприємці можуть не впоратися
з фінансовим і фіскальним...

Підприємці можуть не впоратися з фінансовим і фіскальним...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:31

Підприємці можуть не впоратися з фінансовим і фіскальним...

Пропонуємо до обговорення:
Законопроекти про обов'язкове використання РРО (касових апаратів) і посилення покарання за невидачу чеків малим і середнім бізнесом, прийняті монобольшінством, приведуть до збільшення соціальної напруженості і закриття більшої частини підприємств на спрощеній системі оподаткування.

Дивися повний текст Підприємці можуть не впоратися з фінансовим і фіскальним тиском після переходу на РРО, - Южаніна.
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Налоги отложим на потом, ещё не время.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 22:40

Re: Підприємці можуть не впоратися з фінансовим і фіскальним

p_a_l написав:Я даже и не собираюсь заниматься какой то хней. Пусть рро засунут себе в анус


Дешевле перейти на черную торговлю, если сильно не высовываешься, с покупателями не конфликтуешь, то кто тебя будет ловить в реальности, никто.
В план проверок ты не попадаешь, ты невидим для фискалов.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 06:49

  freeze написав:Дешевле перейти на черную торговлю, если сильно не высовываешься, с покупателями не конфликтуешь, то кто тебя будет ловить в реальности, никто.
В план проверок ты не попадаешь, ты невидим для фискалов.


Если палатка на рынке, то можно, но там и так для первой группы ППО не нужно. А вот если магазин, то все равно придется регистрировать помещение.

Хотя можно построить магазин в чернобыльской зоне и торгуй сколько хочешь, проверять тебя не будут.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 08:54

  AlifeSoft написав:
  freeze написав:Дешевле перейти на черную торговлю, если сильно не высовываешься, с покупателями не конфликтуешь, то кто тебя будет ловить в реальности, никто.
В план проверок ты не попадаешь, ты невидим для фискалов.


Если палатка на рынке, то можно, но там и так для первой группы ППО не нужно. А вот если магазин, то все равно придется регистрировать помещение.

Хотя можно построить магазин в чернобыльской зоне и торгуй сколько хочешь, проверять тебя не будут.


У меня был знакомый, который относительно большое летнее кафе держал в центре города без всяких документов.
Азер. Спрашиваю, а как ты вообще работаешь, какие-то документы, лицензии, сертификаты есть ? В ответ : Ээээ, какой-такой сертификат, работаем, вкусно готовим, никому не мешаем, со всеми дружим.
На зиму исчезает, весной опять появляется кафешка.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 09:16

  freeze написав:Азер. Спрашиваю, а как ты вообще работаешь, какие-то документы, лицензии, сертификаты есть ? В ответ : Ээээ, какой-такой сертификат, работаем, вкусно готовим, никому не мешаем, со всеми дружим.
На зиму исчезает, весной опять появляется кафешка.


Ну ты же понимаешь он будет работать пока кому-то не понадобится это помещение, например для кафе. Место натоптано, можно отжимать, это вообще не сложно, так как товарищ на птичьих правах.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 11:37

Тоскливо то как, когда ж все успокоится???
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 15:56

  freeze написав:Дешевле перейти на черную торговлю, если сильно не высовываешься, с покупателями не конфликтуешь, то кто тебя будет ловить в реальности, никто.
В план проверок ты не попадаешь, ты невидим для фискалов.

Случай со мной буквально неделю назад. Частный дом. Звонок в дверь. Служба безопасности Украины, открывайте. Сначала начал вспоминать, что я мог нарушить. Когда понял, что даже приблизительно придумать ничего не могу, подумал, что бандиты какие-то. Но любопытство победило, т.к. не хочется потом месяцами думать, за что меня может разыскивать служба безопасности Украины.
Вообщем, оказалось, на гугл-картах, кто-то ошибочно указал, что по адресу дома, который арендую, находится предприятие. Они даже не могли объяснить кто им конкретно нужен, вот на карте указано, они и приехали проверить. Так это частный дом в глуши. Т.е. тыкнули в случайное место на гугл-картах, и поехали проверять. А вы пишите про какую-то торговлю и невидимость для фискалов. Могут просто идти по улице и заходить в случайные двери. Причём, судя по общению, просто берут на понт. Говорят, типа мы всё знаем. На меня, понятное дело, не давили, т.к. и так было понятно, что это частный дом. А если, реально, какая-то нелегальная торговля, то расколют только так. Так что, добавили свою точку в гугл-карты или вывеску на улицу, и вы уже видимы не только для фискалов, но и для других проверяющих структур.
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Чет 17 жов, 2019 16:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 16:01

Налоги и так такие что производство приходится переносить, в стране останутся услуги и перепродажники ну и конечно чиновники схематозники -налоговики,депутаты ,ап, мерия, прокуратура, судьи, сбу , полиция и др - эти точно на схемах сидят
golllmax
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 16:04

AlifeSoft Хах да?? а ты знаешь, что когда официально работаешь то тебя жмут не только бандиты (от этих можно отстреляться,) но и гос органы? санстанция, налоговая, пожарники, комунульщики и даже банки желают получить с тебя отчет. Законы этого Зеленского и депутатов еще больше в тень загоняют, бандиты Авакова начинают крышу предлагать и т.д. глянь ролик Шапошникова как там парню сто сожгли. Ты видимо в розовых очках живешь. Законы - вот главное , за них люди должны бороться а не за то чтоб кто-то стал президентом. Уголовный кодекс - чтоб дырку в голове бандиту можно было сделать, Налоговый кодекс чтоб заработать по закону можно было, а не отдавать по пять раз налоги с одной суммы.
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