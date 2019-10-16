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Uber Eats запуститься ще
в одному місті України

Uber Eats запуститься ще в одному місті України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 19:19

Uber Eats запуститься ще в одному місті України

Пропонуємо до обговорення:
Львів cтане другим містом України, де з'явиться можливість замовити кур'єрську доставку Uber Eats.

Дивися повний текст Uber Eats запуститься ще в одному місті України.
R2
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