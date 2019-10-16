Львів cтане другим містом України, де з'явиться можливість замовити кур'єрську доставку Uber Eats.
Дивися повний текст Uber Eats запуститься ще в одному місті України.
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Додано: Сер 16 жов, 2019 19:19
Uber Eats запуститься ще в одному місті України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Uber Eats запуститься ще в одному місті України.
Додано: Сер 16 жов, 2019 19:19
На чем интересно они доставляют? Если на велах, то как это будет происходить в тяжелых погодных условиях?
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